Higuain a colloquio con Maurizio Sarri. Ci sono quattro strade…

Higuain negli ultimi giorni avrebbe scambiato alcune parole con Maurizio Sarri. Il tecnico che continua a nutrire grande stima in lui.

Gonzalo Higuain da qualche giorno è tornato a Torino. E’ stato un passo importante: la squadra ha recuperato la sua struttura nei giorni in cui Sarri ritrova la sua dimensione naturale. Il tencnico ha respirato di nuovo l’ambita aria della Continassa, per la seconda settimana consecutiva. Sta riprendendo contatto con la squadra e la seguirà sia in questi giorni di allenamenti individuali sia nelle prime sedute di gruppo, quando ci saranno a ranghi completi. Higuain, inevitabilmente, seguirà da lontano. L’Italia lo ha rivisto da poco: camminava sotto una felpa chiara, con un trolley in mano. Stamattina, però, Tuttosport regala un retroscena.

Higuain a colloquio con Sarri

Voglioso di chiudere bene la stagione alla Juventus Higuain negli ultimi giorni avrebbe scambiato alcune parole con Maurizio Sarri. Il tecnico che continua a nutrire grande stima in lui. Terminato il campionato, per il ‘Pipita’ ci sarebbero molte strade da percorrere: la prima sarebbe la permanenza a Torino, ipotesi ad oggi difficile. La seconda porta al River Plate, con il quale può essere imbastito uno scambio. Suggestivo anche il ritorno in Premier League, dove Newcastle e Wolverhampton sono molto interessate. L’alternativa è invece la MLS, con i Los Angeles Galaxy e il DC United in prima linea.

