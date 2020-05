Mister Maurizio Sarri ha chiamato nove giovani da aggiungere alla lista degli allenamenti, fra questi spicca un futuro talento, ecco i nomi

Mister Maurizio Sarri per gli allenamenti ha deciso di chiamare alcuni giovani del vivaio under 23, in attesa che il campionato under 23 riprenda, Sarri ha deciso di dare un’opportunità ai tanti ragazzi volenterosi di dare il loro contributo in prima squadra e di farsi trovare pronti all’occorrenza. Fra i giovani spicca il nome di un 17enne che sembra essere un talento del futuro, stiamo parlando di Angel Josué Chibozo. Ecco la lista dei nove che prenderanno parte all’allenamento intensivo con Maurizio Sarri e la prima squadra:

Juventus, Sarri chiama nove giovani dal vivaio: ecco i nomi Per la porta è convocato il giovane Loria, per la difesa Luca Coccolo difensore centrale classe 1998, Simone Muratore, prevalentemente centrocampista ma a volte schierato anche in difesa e anche lui del 1998 e Wesley 'Gasolina', il terzino che veste il bianconero da gennaio dopo essere arrivato in Italia dal Verona. Gli altri convocati sono: Portanova, Olivieri, Vrioni, Zanimacchia e il giovanissimo 17enne Chibozo attaccante da tenere d'occhio per il futuro, in primavera sta già facendo grandissimi risultati.

