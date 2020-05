Calciomercato Juventus, Rabiot sempre più scontento: la situazione

Adrien Rabiot è uno dei maggiori scontenti in casa Juventus, Ma qual è la situazione in casa bianconera e chi potrebbe salutare?

La Juventus ora è finalmente al completo. I bianconeri hanno ripreso ad allenarsi alla Continassa. L’unico assente è Merih Demiral, che sta completando il suo percorso di recupero. Il turco potrebbe rientrare in luglio e agosto. I veri problemi per Maurizio Sarri però, come rivelato da ‘Il Corriere dello Sport’, sarebbero alcuni casi da gestire. Nei bianconeri infatti ci sarebbero dei veri e propri separati in casa. Di chi si tratta?

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE -> Calciomercato Juventus, Pjanic sempre più verso la Spagna

Calciomercato Juventus, quanti separati in casa: c’è anche Rabiot

Al centro di tante dinamiche di mercato ci sarebbe senza alcun dubbio Miralem Pjanic. Il bosniaco potrebbe sistemare in un sol colpo il bilancio e l’organico dei piemontesi, La situazione più preoccupante sembrerebbe però essere quella legata ad Adrien Rabiot. Il francese si sta allenando alla Continassa, ma con il suo entourage sarebbe già al lavoro per la cessione. Il transalpino ha deluso e appare ormai un vero e proprio corpo estraneo. Un tentativo per recuperarlo potrebbe esser fatto, ma il suo destino appare ormai segnato.

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE -> Rabiot lascerà la Juventus. Al suo posto ecco il sostituto di Pjanic

E poi c’è anche il nodo Sami Khedira. Il tedesco, trattenuto da Sarri la scorsa estate, ora potrebbe davvero lasciare Torino. Discorso molto simile per Gonzalo Higuain, che sembra oramai avere la testa altrove, soprattutto in Argentina per problemi familiari. La Juventus è già alla ricerca di un bomber e il futuro dell’ex Napoli potrebbe davvero non esser più sotto la Mole. Insomma, tanti dubbi e nodi da sciogliere. In casa bianconera la prossima estate potrebbe tirare aria di rivoluzione e di cambiamento. Le sensazioni sono davvero quelle.

Siamo stati selezionati da Google News come sito accreditato, seguici sempre con un CLICK