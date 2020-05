Spadafora: «Diamo i gol a tutti». Il ministro spinge per il calcio in chiaro

«Credo che dovremmo assolutamente pensarci anche in Italia perché questo evita assembramenti in luoghi pubblici o bar». Parole riferite al modello tedesco che permette a tutti di gustarsi la Bundesliga come mai prima d’ora. Il ministro dello Sport Vincenzo Spadafora offre una sorta di «ombrello» normativo. «Sono disponibile come governo, se serve, a mettere nello stesso provvedimento che firmeremo per la riapertura del campionato anche le norme che serviranno per poter arrivare anche in Italia ad avere quel rispetto verso i tifosi per consentire la diretta gol»