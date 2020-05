Calciomercato Juventus, Emerson Palmieri si avvicina?

Emerson Palmieri è un nome che è da tempo sul taccuino della Juventus. Ma qual è la situazione del terzino italo-brasiliano del Chelsea.

A.A.A. cercasi terzini. Potrebbe essere questo il cartello idealmente appeso in casa Juventus. I bianconeri infatti cercano rinforzi soprattutto in quella zona del campo. Uno dei tanti nomi finiti sul taccuino della società piemontese è quello di Emerson Palmieri. L’italo-brasiliano sembrerebbe infatti non rientrare più nei piani del Chelsea. Ma qual è la situazione dei Blues?

Emerson Palmieri alla Juventus, Calciomercato: la situazione

Stando a quanto affermato e rivelato dal ‘The Telegraph’, i londinese sarebbero alla ricerca di terzini, un segnale chiaro di come l’ex Roma possa esser ceduto. Il prediletto in casa britannica sembrerebbe essere Ben Chilwell del Leicester, ma il prezzo si aggirerebbe intorno ai 50 milioni di euro. Ecco perché potrebbe diventare calda la pista che porterebbe a Nicolas Tagliafico dell’Ajax, valutato 25 milioni. Insomma, tutti i tasselli sembrerebbero incastrarsi. La Juve al momento però resta alla finestra.

