La Juventus è interessata al giovane centrocampista del Barcellona Carles Alena, ora in prestito al Betis, su di lui c’è anche l’Inter

La Juventus -ormai- sempre più in assist con il Barcellona, con la trattativa Pjanic – Arthur in pieno atto di svolgimento, sta puntando altri profili della squadra catalana. Infatti il giovane centrocampista Carles Alena potrebbe rientrare nei piani mercato dei bianconeri. Il giocatore è attualmente in prestito dal Barcellona al Betis Siviglia e avrebbe ricevuto importanti offerte in Premier League.

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE>>>Calciomercato Juventus, Oddenino su Zaniolo: “La Juve non può permetterselo”

Calciomercato Juventus, interesse per il centrocampista del Barcellona

Secondo un sondaggio di mercato, riportato su Calciomercato.it, Jorge Mendes si sarebbe fatto portavoce di un’offerta intorno ai 25 milioni, bonus inclusi. Nonostante la prospettiva di un ingaggio molto importante e, quindi, di un’offerta considerevole, il centrocampista non avrebbe preso in considerazione l’offerta inglese rispedendo al mittente la proposta. Ecco dunque che potrebbero rientrare nella trattativa i club italiani, infatti oltre alla Juventus ci sarebbe anche l’Inter forte sul calciatore. Il classe ’98 è attualmente in prestito ma valuterebbe un eventuale addio solo con un altro prestito, dunque la Juventus potrebbe farsi avanti seguendo questa strategia.

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE>>>Calciomercato Juventus, 47 milioni per due giocatori in uscita

Siamo stati selezionati da Google News come sito accreditato, seguici sempre con un CLICK