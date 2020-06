Sarri e il primo trofeo italiano, ora la Coppa Italia fa gola a tutti

Maurizio Sarri va a caccia del primo trofeo italiano della sua carriera, ma anche Conte, Gattuso e Pioli non hanno mai vinto la Coppa Italia in carriera.

Curiosità prima della semifinale di ritorno. Nessuno dei quattro allenatori semifinalisti di Coppa Italia hanno mai alzato il trofeo da quando siedono in panchina. Nel caso specifico di Maurizio Sarri, non lo ha fatto neppure da calciatore. Il trainer della Juventus, dal canto suo, a parte delle promozioni nei tornei minori, ha vinto solo la Coppa Uefa l’anno scorso col Chelsea. In Italia, invece, a grandi livelli cerca ancora la sua prima affermazione.

Sarri vuole lasciare una traccia

Stamattina la Gazzetta dello Sport ha evidenziato questo dato. «Per Maurizio Sarri la Coppa Italia non è un accessorio di lusso, come spesso è capitato a chi lo ha preceduto sulla panchina della Juve. È prima di tutto uno snodo fondamentale nella ripresa delle attività, data la piega che purtroppo ha preso la stagione. E poi c’è una componente personale: è il miglior modo per lasciare comunque una traccia». Questo ha scritto la Rosea riferendosi al trainer della Juventus.

