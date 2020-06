Calciomercato Juventus, primo no della Roma per Zaniolo

Il calciomercato Juventus sarà incentrato sulla ricerca di giocatori già pronti per far bene in bianconero ma anche con una carta d’identità giovane, in modo da poter mettere dei pilastri per la squadra degli anni a venire.

Per questo motivo i bianconeri hanno già messo a segno il colpo Kulusevski e stanno seguendo con particolare attenzioni altri giocatori. Uno di questi è Federico Chiesa della Fiorentina, l’altro è Sandro Tonali del Brescia, tanto per fare degli esempi. E poi c’è Nicolò Zaniolo, stella della Roma e idolo indiscusso dei tifosi giallorossi, che in lui rivedono il talento di Totti.

Un giocatore che il club capitolino non avrebbe intenzione di cedere, anche se quest’estate la società probabilmente dovrà rinunciare ad alcuni elementi per migliorare il suo bilancio e nello stesso tempo abbattere il suo monte ingaggi.

Calciomercato Juventus: Zaniolo vale 60 milioni

Secondo Tuttosport la Juventus avrebbe già bussato alla porta della Roma per prendere Zaniolo, in un contatto che c’è stato nei giorni scorsi. Nessuna possibilità che possa andare in porto qualsiasi scambio per il gioiellino giallorosso, la cui valutazione è di sessanta milioni di euro.

Con la Roma che, in caso estremo, sarebbe pronta ad ascoltare le offerte ricevendo però solo la somma cash, senza contropartite tecniche. E a quel punto la Juventus dovrebbe probabilmnente guardarsi anche da altri club, come il Liverpool e il Tottenham, che pure potrebbero voler ingaggiare Zaniolo.

