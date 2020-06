Calciomercato Juventus, un effetto domino per “liberare” Emerson

Il calciomercato Juventus probabilmente vedrà nella prossima sessione la ricerca di un nuovo laterale sinistro. Alex Sandro è un valido titolare, ma serve comunque una pedina che possa farlo rifiatare o che possa magari prenderne il posto. Del resto la formazione di Sarri è sempre impegnata su più fronti e dunque la rosa necessita di alternative di grandi spessore.

Si è parlato a lungo di tanti nomi come possibili colpi dei bianconeri in quel ruolo, ipotizzando anche l’arrivo di Marcelo dal Real Madrid. Il nome che però sembra interessare di più Sarri è quello di Emerson Palmieri. Calciatore che il tecnico conosce bene per averlo avuto alle sue dipendenze al Chelsea. E che potrebbe lasciare gli inglesi per tornare in serie A, con la Juventus pronta magari a inserirsi nell’affare.

Per far sì che Emerson possa lasciare l’Inghilterra c’è però bisogno prima che il Chelsea trovi il suo sostituto in rosa. E i blues hanno già una lista di alternative.

LEGGI ANCHE –>>Calciomercato Juventus, per Ronaldo offerta faraonica dalla Premier League

Calciomercato Juventus: Emerson può lasciare il Chelsea

Secondo il giornalista esperto in calciomercato Nicolò Schira il Chelsea avrebbe sondato Chilwell del Leicester come prima alternativa a sinistra. Con Tagliafico (Ajax), Alex Telles (Porto) e Kurzawa come altre piste percorribili. In caso di arrivo di uno di questi giocatori Emerson Palmieri avrebbe il via libera per tornare in Italia.

LEGGI ANCHE –>>Calciomercato Juventus, dalla Spagna: Tonali andrà all’estero

Siamo stati selezionati da Google News come sito accreditato, seguici sempre con un CLICK