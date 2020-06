Dalla Premier è arrivata un’offerta faraonica per il fenomeno portoghese Cristiano Ronaldo. Infatti il Chelsea sarebbe disposto ad offrire 120 milioni.

Dalla Premier potrebbe arrivare un’offerta davvero faraonica per il cartellino del fenomeno portoghese Cristiano Ronaldo. Infatti il patron Abramovich sarebbe pronto a fare follie pur di garantirsi le prestazioni del fenomeno per la prossima stagione, una cifra superiore persino a quella che i bianconeri avevano speso due anni fa per prenderlo dal Real Madrid. Il Chelsea, infatti, sarebbe disposto a spendere ben 120 milioni di euro per garantirsi le prestazioni sportive di CR7. Nessun ritorno romantico a Manchester o al Real o esperienza al Psg, secondo il portale “Don Balon” il Chelsea sarebbe la squadra pronta a fare follie.

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE>>>Bonolis, l’ultimo attacco alla Juventus in vista del Napoli

Calciomercato Juventus, Cristiano Ronaldo: offerta faraonica dalla Premier

Gli ottimi rapporti tra l’agente di Ronaldo, Jorge Mendes e il patron del Chelsea Abramovich potrebbe giocare un ruolo fondamentale nell’affare. La Juventus però avrebbe la volontà di voler rispettare il contratto con Cristiano, che terminerebbe, dunque, la sua carriera a Torino. Ma con certe cifre soprattutto in questo periodo di crisi economica post Covid-19 c’è potrebbero esserci sorprese improvvise.

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE>>>Coppa Italia, Juventus: Higuain indisponibile per la finale del torneo

Siamo stati selezionati da Google News come sito accreditato, seguici sempre con un CLICK