Buffon, è il giorno in cui può eguagliare Mancini in Coppa Italia

Gigi Buffon ha l’occasione di eguaglaire il Commissario Tecnico della Nazionale Roberto Mancini. Il ct ha vinto da calciatore sei Coppe Italia. Ci riuscirà?

Gigi Buffon è pronto. Anche questa sera difenderà i pali della Juventus come del resto fa costantemente da circa 20 anni a questa parte. Giusto la parentesi del Psg lo ha tenuto un po’ lontano da Vinovo, per il resto Torino è casa sua. Stasera sul suo cammino ci sarà il Napoli di Mertens e Insigne. Vogliono strappargli il trofeo. Vogliono loro quella Coppa Italia che lo porterebbe ulteriormente nella legenda.

Buffon titolare contro il Napoli

La Gazzetta dello Sport, infatti, evidenzia come Gigi Buffon abbia l’occasione di eguagliare il ct della Nazionale Roberto Mancini. Lui ha ha vinto 6 Coppe Italia da calciatore (e 4 da tecnico), mentre il portiere della Juve è fermo a 5. «E a 42 anni avrebbe un sapore davvero particolare – si legge -. Gigi sa che per battere il Napoli occorrerà massima concentrazione e prontezza fra i pali, anche oltre i 90’, se servissero i rigori a decidere. E qui i precedenti hanno valenza diversa per SuperGigi che ha vinto un Mondiale, ma perso una Champions (con Gattuso) e pure una Supercoppa Italiana, proprio col Napoli nel 2014».

