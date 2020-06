Da Firenze arriva la clamorosa suggestione secondo cui l’allenatore toscano della Juventus diventerà il nuovo allenatore viola al posto di Iachini

Potrebbe semplicemente trattarsi di una suggestione, ma che fa rumore e non poco. Infatti, quello ipotizzato dal “Corriere Fiorentino” avrebbe uno scenario clamoroso per il futuro dell’allenatore toscano della Juventus. Maurizio Sarri sulla panchina della Fiorentina e Luciano Spalletti su quella della Juventus al suo posto. Scenario inedito e inaspettato.

Juventus, da Firenze l’inedito scenario sul futuro di Sarri

Trattarsi probabilmente di una grande suggestione ma lo scenario che sta per accadere avrebbe del clamoroso. Spalletti come sappiamo è un nome molto gradito dalla società bianconera, già in passato ha ricevuto grandi riconoscimenti dal presidente Agnelli e sicuramente saprebbe adattarsi ad un ambiente come quello bianconero, ma c’è da ribadire la volontà, attuale, della società e staff di continuare con Maurizio Sarri e il suo progetto, almeno ancora per un anno. Infatti la volontà rimane ferrea ma qualora, appunto, non si riuscissero a raggiungere quegli obiettivo reputati fondamentali, in primis lo scudetto e per secondo la qualificazione ai quarti di finale di Champions League, ecco che l’eventuale esonero di Sarri potrebbe diventare realtà concreta. Spalletti intanto sta cercando una panchina dopo l’addio all’Inter, aveva già rifiutato la panchina in corsa del Milan e ora rimane in attesa di una nuova sistemazione. Sarri per il momento rimane concentrato sugli obiettivi prestabiliti con la volontà di portare a termine il campionato nel migliore dei modi, vincendolo il titolo, che per il momento, vedi i bianconeri in testa sulle rivali.

