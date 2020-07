Video Autogoal Djidji Juventus-Torino: quarta rete per i bianconeri

Quarta rete dei bianconeri dei bianconeri: sfortunata autorete di Djidji, 4-1 per la Juventus.

Per la juve si tratta di una rete importante che chiude il match. Che distacca ancora di più il vantaggio, andando di nuovo a segno con un terzo gol contro il Torino. Una rete che conferma il vantaggio e dà quella marcia in più verso la vittoria del derby di Torino. Ancora una volta, i bianconeri hanno dimostrato di saper far male alla formazione granata. Lazio definitivamente staccata.

