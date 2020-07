Pagelle di Milan-Juventus 4-2, harakiri bianconero: rimonta strepitosa del Diavolo

Pagelle di Milan-Juventus 4-2, la squadra di Sarri si smarrisce sul più bello e getta tre punti fondamentali per la corsa scudetto alle ortiche

La Juventus getta alle ortiche un’ottima possibilità di allungare sulla Lazio seconda e si fa rimontare clamorosamente al San Siro dal Milan. E pensare che i bianconeri erano passati addirittura in doppio vantaggio grazie alle reti di Rabiot e Cristiano Ronaldo. Poi la rimonta rossonera, con i goal di Ibra, Kessiè, Leao e Rebic. Vediamo insieme i voti dei protagonisti.

Pagelle di Milan-Juventus 4-2

Pagelle Juve: Szczesny 5,5, Cuadrado 6,5, Bonucci 5,5, Rugani 6, Danilo 5, Bentancur 6, Pjanic 5, Rabiot 7, Bernardeschi 5, Higuain 5, Ronaldo 7

Peggiore in campo Alex Sandro, madornale il suo errore sul 4-2 di Rebic: voto 3,5. Pjanic avulso dal gioco, lento ed impacciato. Prova di Rugani sufficiente, priva di sostanziali sbavature individuali. Tra le note positive, impossibile non citare Cristiano Ronaldo e Rabiot, i due goleador. A Sarri voto 5: per una squadra che vuole vincere lo scudetto, prendere 3 goal in 6 minuti è inconcepibile.

