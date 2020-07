Juventus, i giochi per il titolo non sono chiusi: l’Inter può accorciare

A San Siro la Juventus è stata protagonista di un match decisamente insolito per i bianconeri. Che dopo essere stati in vantaggio di due reti si sono fatti rimontare da un Milan caparbio e voglioso di compiere una grande impresa.

Non è certo da Juventus gettare alle ortiche la possibilità di conquistare i tre punti dopo essere andati avanti di due reti e Sarri sicuramente dovrà farsi sentire dai suoi uomini. Anche perché non è nemmeno da Juventus incassare quattro reti. Si è fatta sentire un pizzico di stanchezza?

Ad ogni modo in classifica la Juventus rimane prima con 7 punti di vantaggio sulla Lazio, che qualche ora prima era caduta sul campo del Lecce. Un altro risultato decisamente a sorpresa. Che ora potrebbe riaprire la lotta per il titolo.

Juventus, ora è vietato commettere errori

Mancano ancora tante partite alla conclusione del campionato e l’Inter ha la possibilità di tornare in lizza per il titolo, visto che giovedì ha l’opportunità di accorciare le distanze. La squadra di Conte dovrà vedersela contro il Verona, squadra mai semplice da affrontare. Potrebbe ridurre il gap dalla vetta anche l’Atalanta di Gasperini, che vincendo contro la Sampdoria in questo turno potrebbe portarsi a -9 dai bianconeri di Sarri.

E non bisogna dimenticare che proprio l’Atalanta sarà il prossimo avversario dei bianconeri di Sarri. Un altro ostacolo decisamente difficile da superare nella volata per il titolo.

