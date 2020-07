Calciomercato, da Marotta la verità su Conte e la Juventus

La Juventus come punto di riferimento, come squadra da prendere da esempio e da cercare di raggiungere. Questo è l’obiettivo dell’Inter di Beppe Marotta, che per lunghi tratti ha dato filo da torcere ai bianconeri in classifica, prima di venire staccata.

Oggi l’Inter può rimettersi in corsa per il secondo posto e sicuramente deve recitare il mea culpa per aver gettato alle ortiche diversi punti. Nei giorni scorsi si era addirittura ipotizzato un divorzio con Antonio Conte a fine stagione, ma Beppe Marotta ha subito spento sul nascere ogni possibile rumor.

Le parole di Marotta sulla Juventus e su Conte

Il dirigente nerazzurro ha parlato del momento che sta vivendo la sua squadra. “L’obiettivo di Conte era valorizzare le risorse e migliorare la situazione, ci stiamo riuscendo e non possiamo che essere soddisfatti” ha detto Marotta a Sky Sport. Parole che sanno di conferma del tecnico, anzi è lo stesso Marotta che poco dopo ammette: “Credo che non ci saranno cambiamenti, da parte della società c’è grande soddisfazione. Certo, lui è ambizioso, vuole vincere, come la società. Ma è il primo anno che allena questa squadra mentre altre hanno allenatori che guidano il gruppo da qualche anno”.

L’obiettivo per il futuro è molto chiaro per l’Inter. “Si può sempre migliorare e Conte lo sa. Il lavoro sin qui è stato ottimo, ma possiamo migliorarci avvicinandoci alla Juventus”.

