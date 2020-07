Sassuolo Juventus streaming, come seguirla: diretta tv e online

Sassuolo Juventus streaming: come seguire la partita di Serie A in televisione sui canali di Sky Sport e la diretta disponibile online su internet.

Sassuolo Juventus streaming: è tutto pronto per il match valido per la 34esima giornata di serie A che si disputerà oggi 15 luglio con fischio d’inizio fissato per le ore 21:45. Match che ovviamente sarà visibile in tv, ma solo su Sky, che offrirà anche il servizio streaming per gli abbonati.

La partita con l’Atalanta ha garantito al popolo bianconero un buon distacco da Lazio e Inter (a -8), ma ha celebrato gli orobici. Gasperini ha imbrigliato la Vecchia Signora e la doppietta di Ronaldo da dischetto è stata una manna dal cielo. Di gioco non si è visto nulla. La posizione di Maurizio Sarri si è fatta man mano meno ortodossa, anche perché il giusto equilibrio tra Ronaldo e Dybala lo stanno trovando i due fuoriclasse. Anche al Mapei Stadium i due giocheranno dal 1′ insieme cercando di rubare la scena. Dal canto suo la Joya è destinato a diventare capitano della compagine bianconera e non salterà un minuto, forte del rinnovo che sta per firmare.

Attenzione al Sassuolo di De Zerbi. E’ una formazione che sa giocare al calcio e che già nelle ultime partite ha dimostrato di aver imboccato la strada per diventare un club di prima fascia. Non è un avversario da prendere sotto gamba perché lo scherzetto è dietro l’angolo. Elementi del calibro di Boga, Berardi, Ciccio Caputo e Locatelli sono di assoluto valore, mixati alla perfezione da un tecnico in ascesa. A tal proposito Sarri potrebbe optare anche per questo a qualche cambio di formazione.

Sassuolo Juventus streaming, i canali per vederla in diretta TV e in streaming

La partita di questo pomeriggio Sassuolo Juventus sarà visibile in diretta tv su Sky Sport Uno (canale 201), Sky Sport Serie A (canale 202), Sky Sport 252. Sul digitale terrestre, invece, Sky Sport Uno (SD can. 482, HD can. 472) e Sky Sport Serie A (SD can. 483, HD can. 473). Lo stesso match sarà possibile vederlo anche attraverso Sky Go, il servizio in streaming per dispositivi mobili a disposizione degli abbonati a Sky. La telecronaca sarà affidata a Maurizio Compagnoni col commento di Giancarlo Marocchi.

Un altro modo per seguire la Juventus online è sottoscrivere un abbonamento con Now Tv, si può attivare istantaneamente e costa 29,99 euro al mese. In questo modo si potranno vedere 7 partite su 10 per ogni giornata della Serie A che non si fermerà mai nel corso dei prossimi trenta giorni. Nel caso della Juventus pagando questi 29,99 euro si potranno vedere anche il match scudetto Juventus-Lazio, Udinese-Juventus, Juventus-Sampdoria. Solo Cagliari-Juventus sarà trasmessa invece da Dazn.

Le probabili formazioni

SASSUOLO (4-2-3-1): Consigli; Müldür, Marlon, Ferrari, Rogerio; Locatelli, Bourabia; Berardi, Djuricic, Boga; Caputo. All. De Zerbi

JUVENTUS (4-3-3): Szczesny; Danilo, De Ligt, Rugani, Alex Sandro; Bentancur, Pjanic, Rabiot; Douglas Costa, Dybala, Cristiano Ronaldo. All. Sarri

