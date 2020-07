Juve, con la Lazio non puoi sbagliare: 3 punti per ipotecare lo scudetto

La squadra di Sarri contro la Lazio ha la possibilità di chiudere virtualmente i giochi scudetto: 3 punti che sarebbero oro colato e darebbero un segnale inequivocabile alle inseguitrici

La Juve non può più sbagliare. Dopo aver racimolato la miseria di 2 punti in tre partite, Cristiano Ronaldo e compagni hanno l’obbligo di battere la Lazio all’Allianz Stadium, per ipotecare la conquista del nono scudetto consecutivo. Non sarà di certo facile: c’è da credere che i biancocelesti vendano cara la pelle, anche perchè potrebbe essere la loro ultima occasione per rilanciarsi in chiave campionato, essendo stati scavalcati da Atalanta ed Inter. Sarri si gioca la panchina nella sfida di Lunedì: come vi abbiamo rivelato in più di un’occasione, qualora la Juve dovesse fallire un altro appuntamento, ecco che potrebbe materializzarsi clamorosamente un esonero dell’ex tecnico del Napoli. 90 minuti che potrebbero scrivere la storia del campionato, indirizzandone, in un senso o nell’altro, gli esiti. La Vecchia Signora dovrà dimostrare di avere fame, attributi, voglia di vincere: tutto quello che è mancato nelle ultime uscite stagionali. Tutto questo, per non farsi scivolare dalle mani quello che sembrava essere già stato conquistato…

