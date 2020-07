Juventus, un nuovo obiettivo per Cristiano Ronaldo

La Juventus si è aggrappata ancora una volta al suo asso Cristiano Ronaldo per vincere la partita più importante dell’anno e avvicinarsi allo scudetto.

E’ stato il portoghese infatti a realizzare la doppietta che ha consentito alla sua squadra di battere la Lazio per 2-1 e avvicinarsi sensibilmente al traguardo. Per lui gol numero 30 e aggancio a Immobile nella classifica dei marcatori.

Juventus, CR7 all’inseguimento di Lewandowski

Come riporta infatti Tuttosport, per Cristiano Ronaldo in questo finale di stagione non c’è solo lo scudetto da conquistare, ma anche altri traguardi personali. Il portoghese, si sa, è un calciatore molto ambizioso e per questo motivo farà di tutto per tagliargli.

Parliamo della Scarpa d’Oro, il riconoscimento che va al calciatore europeo che segna più gol nel vecchio continente. Con i vari campionati che hanno un coefficiente differente in base alla difficoltà. In testa alla classifica stagionale c’è Robert Lewandowski, bomber del Bayern Monaco. Autore di 34 reti in campionato e quindi primo con 68 punti.

Un bottino che però non potrà più incrementare, visto che la Bundesliga è già conclusa. Dietro di lui ci sono Cristiano Ronaldo e Immobile, che con 30 gol segnati sono dunque a quota 60 punti. Per scavalcare il bomber polacco dunque Ronaldo dovrà segnare almeno cinque gol nelle ultime quattro giornate. Una impresa che pare possibile.

