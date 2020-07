L’attaccante brasiliano si è nuovamente infortunato. Per lui ennesimo problema muscolare. Molto probabilmente campionato finito per Costa.

Douglas Costa si è nuovamente infortunato, ennesimo problema muscolare per l’attaccante brasiliano che lo terrà fermo fino alla fine del campionato. Per lui, dunque, campionato finito. Ora si dovrà valutare l’eventuale recupero per la Champions League di agosto. L’attaccante brasiliano si è nuovamente fermato, una stagione davvero sfortunata per Douglas Costa che dopo una serie di infortuni si ritrova nuovamente fermo per un problema muscolare. Intanto è arrivato anche il comunicato della Juventus.

Juventus, Douglas Costa di nuovo infortunato: campionato finito

Il comunicato della squadra bianconera recita: “Douglas Costa è stato sottoposto questa mattina, presso il J|Medical, a risonanza magnetica che ha evidenziato una lesione di secondo grado a carico del muscolo adduttore lungo della coscia destra. Tra 15 giorni verrà nuovamente rivalutato”.

Stagione finita per l’attaccante brasiliano, ora però ci sarà da capire se potrà ritornare in Champions League ad agosto. Una brutta tegola per la rosa di Maurizio Sarri e la Juventus, che ancora una volta, dovranno privarsi di un giocatore importante in una fase cruciale della stagione.

