Calciomercato Juventus, Milik più lontano: ecco perché

Il calciomercato Juventus in estate vedrà senz’altro l’arrivo di un centravanti di spessore che prenda il posto di Gonzalo Higuain.

E sono tanti i nomi che stanno circolando in questo periodo, da Zapata dell’Atalanta a Jimenez del Wolverhampton. Ma in pole position pare esserci Milik, bomber del Napoli ma destinato alla cessione, ancor più dopo l’arrivo in maglia azzurra di Osihmen.

Calciomercato Juventus, Bernardeschi vuole restare

Come riporta Calciomercato.it a non far decollare il possibile scambio tra il club torinese e il Napoli per Milik è anche la posizione di Bernardeschi. Il giocatore bianconero è pedina gradita ai partenopei, ma non vorrebbe cambiare aria non essendo convinto della destinazione. E a questo punto è difficile pensare che la Juve metta sul piatto la somma di 40-50 milioni di euro che il Napoli chiede per cedere il suo centravanti. Nonostante il contratto di Milik scada nel giugno 2021 e dunque esiste il rischio concreto di perdere il giocatore a costo zero.

Torna così di moda anche la Roma come possibile destinazione dell’attaccante. Anche perché i giallorossi possono mettere sul piatto come contropartita un calciatore che piace molto al Napoli, vale a dire l’esterno turco Cengiz Under.

