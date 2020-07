Sarri addio alla Juventus? Calciomercato: solo in caso di figuraccia

Agnelli pur non avendo gradito il risultato di Udine avrebbe dato ulteriore fiducia a Sarri, ma un’altra figuraccia stasera potrebbe fargli cambiare idea…

Maurizio Sarri sembra ancora avere la fiducia del presidente bianconero Andrea Agnelli, il tecnico toscano nonostante la brutta sconfitta di Udine, che non è naturalmente piaciuta al presidente bianconero, sente ancora la fiducia della società che vuole nuovamente puntare su di lui nella prossima stagione. Ma c’è comunque da valutare la prestazione di questa sera a Torino, all’Allianz Stadium contro la Sampdoria, qualora infatti i bianconeri non riuscissero nella vittoria, che come sappiamo metterebbe una volta per tutta fine alla stagione 2019-2020 laureando i bianconeri campioni, ecco che in caso di ennesima “figuraccia”, il presidente Agnelli potrebbe -realmente- cambiare idea sul futuro dell’allenatore.

Questa sera i bianconeri si giocano una partita di vitale importanza sotto tutti i punti di vista. Una vittoria chiuderebbe definitivamente il discorso scudetto garantendo ai bianconeri il titolo di Campioni d’Italia per la nona volta consecutiva e, inoltre, garantirebbero la fiducia al tecnico toscano che verrebbe nuovamente riconfermato ancora una stagione, proprio per volere del presidente Andrea Agnelli. Una sconfitta però sarebbe inammissibile visto che l’Inter ha recuperato punti e in questo momento è posizionata seconda in classifica a -4 dalla capolista Juventus. Inoltre, in caso di “figuraccia”, stile Udinese, il tecnico potrebbe giocarsi seriamente la panchina.

