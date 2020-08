Juventus-Lione, i convocati dei francesi: Garcia ne porta 24

Si avvicina sempre più il momento di Juventus-Lione, match di ritorno degli ottavi di Champions League che si giocherà domani sera alle ore 21.

Un match che si preannuncia in salita per i bianconeri, che sono chiamati alla rimonta dopo aver perso di misura l’andata in terra francese per 1-0. La squadra di Sarri dovrà essere brava a non subire reti, altrimenti si potrebbe complicare, e non poco, il discorso qualificazione. Il Lione non farà barricate e questo lo ha annunciato il suo allenatore Rudi Garcia nella consueta conferenza stampa della vigilia.

“Non giocheremo una partita esclusivamente difensiva, non è nelle nostre corde. Proveremo a far male alla Juventus, puntando sulle nostre individualità migliori. La Juve prende più goal del solito? Sì, è vero, ma ha comunque vintolo scudetto con due giornate di anticipo, è arrivata in finale di Coppa Italia e ora si sta giocando un ottavo di Champions” ha detto l’ex allenatore della Roma.

Juventus-Lione, Garcia ha scelto i suoi uomini

Ecco dunque quali sono le scelte di Rudi Garcia per questa importante sfida di Europa League. L’ex allenatore della Roma ha deciso di convocare 24 giocatori, tra cui solamente due portieri. Da tenere d’occhio soprattutto i tanti (e bravi) attaccanti, su tutti Depay e Reine-Adelaide.

Portieri: Lopes, Tatarusanu.

Difensori: Rafael, Dubois, Tete, Marcelo, Denayer, Andersen.

Centrocampisti: Diomande, Bard, Marcal, Kone, Lucas, Aouar, Guimaraes, Caqueret, Mendes.

Attaccanti: Traoré, Démbéle, Depay, Cornet, Cherki, Toko Ekambi, Reine-Adelaide

