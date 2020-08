E’ ufficiale, la Juventus ha esonerato il tecnico Maurizio Sarri all’indomani dell’eliminazione in Champions League. Una decisione che sta facendo discutere molto i tifosi sui social.

L’allenatore bianconero, anzi ormai l’ex allenatore bianconero, in questa stagione è riuscito a conquistare lo scudetto. Ma oltre al flop europeo ha anche perso con la sua squadra la Coppa Italia e la Supercoppa Italiana. C’è da dire che la decisione presa dalla società non trova d’accordo tutti i tifosi sui social. Anzi, i supporters bianconeri sembrano essere abbastanza divisi sulla vicenda.

Juventus, ecco cosa dicono i tifosi dell’esonero di Sarri

Kelevra Tweet ad esempio su Twitter difende a spada tratta Sarri. “Sarai il capro espiatorio dei loro errori. Per me meritavi almeno un altro anno con una squadra adatta alle tue idee di gioco.

Grazie comunque per il nono Maurizio!” scrive.

Un messaggio ribadito da tantissimi altri tifosi e, tra questi, anche da Tommy che twitta “Caro Mister, scusaci. Scusaci se non ti abbiamo dato una rosa all’altezza. Scusaci se metà della squadra era infortunata. Scusaci se tu devi pagare gli errori di altri.Ma io ti ringrazio perché ci hai messo l’anima sempre e comunque. Grazie di tutto, Comandante”.

Dall’altro lato però ci sono anche tanti altri tifosi della Juventus che sono d’accordo con la decisione che ha preso la società. Come Rino, ad esempio, che scrive: “#Sarri esonerato. Dispiace, perché credevo potesse fare meglio e l’ho sempre difeso (nei limiti) durante l’anno, ma la stagione non può essere buona ed è giusto così. Curioso di sapere cosa accadrà”.

