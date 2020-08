La sorella di Cristiano Ronaldo, Elma Aveiro si è sfogata sui social. Una eliminazione che, nonostante l’ottima prestazione del fratello, delude tantissimo.

La sorella di Cristiano Ronaldo, Elma Aveiro su Instagram, con tanto di foto che ritrae il fratello “disperato” per l’eliminazione della Juventus dalla Champions League, ha espresso tutto il suo rammarico per l’eliminazione prematura dalla competizione. “hai fatto meglio di chiunque altro, ma non puoi fare tutto da solo” scrive Elma, che poi ha continuato…

Un’amara delusione non solo per la squadra e società, ma anche per la sorella della stella bianconera Cristiano Ronaldo che sul proprio profilo Instagram ha espresso tutto il suo rammarico per la prematura eliminazione dei bianconeri dalla Champions League, Elma sempre nel post ha poi continuato: “Sai che il calcio è così, ma devi anche pensare di aver fatto del tuo meglio e di essere ancora il migliore”. Una motivazione che spinge anche ad una riflessione sul futuro. Ronaldo nonostante abbia fatto del suo meglio, siglando una doppietta importante, non può fare miracoli e decidere sempre lui. Un’attenta e mirata riflessione di mercato sulla prossima stagione. Ronaldo avrà bisogno di più supporto dalla squadra, soprattutto in fase offensiva. Giusto in queste ore la società si incontrerà per fare il punto sulla situazione: dall’allenatore fino alla rosa che verrà, necessario rinforzare settori del campo che hanno bisogno necessario, soprattutto in competizioni così delicate e cruciali come la Champions, di ulteriore approccio offensivo. Ecco che, quindi, la Juventus dovrà investire sull’attacco, magari cercando un profilo che possa trovarsi con Cristiano, proprio come accadeva ai tempi del Real Madrid con Karim Benzema.

