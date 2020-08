La Juventus nella mattinata di oggi ha esonerato Maurizio Sarri. Una decisione presa all’indomani dell’eliminazione in Champions League e comunque figlia di una stagione non soddisfacente da parte della squadra bianconera.

Sotto la guida dell’ex tecnico del Napoli la Juve è riuscita a conquistare “solo” lo scudetto, perdendo le finali di Coppa Italia e Supercoppa Italiana, oltre ovviamente al flop europeo. La Champions League, si sa da tempo, è ormai l’obiettivo primario del club torinese ed essere usciti agli ottavi è una cocente delusione.

Juventus, i like all’esonero di Sarri

Come riporta Tuttosport, tra le reazioni all’esonero di Maurizio Sarri ci sono anche quelle di calciatori ed ex calciatori bianconeri. Su tutte quelle di Douglas Costa, Emre Can e Mandzukic. Indice di gradimento per la decisione della società. Douglas Costa è rimasto in bianconero per tutta la stagione, ma ha avuto poche chance di giocare dall’inizio. Va detto che il calciatore brasiliano è stato spesso frenato dagli infortuni.

Diverso il discorso degli altri due ex calciatori bianconeri. Emre Can e Mandzukic sono di fatto rimasti ai margini della rosa nella prima parte della stagione per poi cambiare aria e cercare spazio altrove.

