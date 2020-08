Smalling, la Juventus vede sfumare l’affare. Va alla rivale di sempre

Inter ad un passo dal prendere Smalling dal Manchester United. E’ il difensore che chiede Conte per blindare la retroguardia dei nerazzurri. Juventus beffata.

Con l’infortunio di De Ligt, che starà fermo fino a metà novembre, la Juventus è alla ricerca di un nuovo difensore centrale. L’ideale sarebbe stato ingaggiare un elemento dalla grande affidabilità come Cris Smalling, autore di un campionato super con la maglia della Roma. Già nelle scorse settimane avevamo spiegato come Paratici flirtasse con l’inglese, soprattutto dopo l’addio alla Roma. I Red Devils lo hanno in lista di trasferimento e aspettano l’offerta giusta. Offerta che, purtroppo per i bianconeri, non arriverà dal ds giusto. Sul calciatore c’è infatti l’Inter di Antonio Conte che si appresta a trionfare in Europa League.

LEGGI ANCHE >>> Calciomercato Juventus, dalla Spagna: tre grandi colpi in arrivo

Smalling verso l’Inter, Juventus beffata

«L’Inter comprerà anche per vincere subito – si legge su Gazzetta dello Sport -. Lo farà mettendo nel motore giocatori abituati a competere per i bersagli più grossi, con dna di livello superiore. Un giocatore che ha questo curriculum è sicuramente Chris Smalling. Il 30enne difensore di proprietà del Manchester United, appena tornato ai Red Devils dopo una stagione super alla Roma (che voleva tenerlo), piace molto ai nerazzurri e Marotta-Ausilio ci stanno provando».

Siamo stati selezionati da Google News come sito accreditato, seguici sempre con un CLICK