Milik alla Juventus, calciomercato: c’è l’inserimento del Newcastle nella trattativa?

Calciomercato Juventus, la situazione relativa ad Arkadiusz Milik è ancora molto lontana da una risoluzione definitiva. Secondo quanto riferito da Ciro Venerato ai microfoni di Radio Kiss Kiss Napoli, negli ultimi giorni c’è da segnalare l’interessamento del Newcastle, che avrebbe fatto irruzione nella trattativa.

CALCIOMERCATO JUVENTUS MILIK NEWCASTLE INSERIMENTO/ La Juve non molla Arkadiusz Milik, ma deve guardarsi dal Newcastle: secondo quanto riferito da Ciro Venerato ai microfoni di Radio Kiss Kiss Napoli, infatti, il club inglese negli ultimi giorni avrebbe riallacciato i contatti con il patron dei partenopei Aurelio De Laurentiis, per cercare di capire la fattibilità dell’eventuale operazione. L’attaccante polacco, che si è promesso ai bianconeri da tempo, rifiutando le proposte di rinnovo prospettategli dal Napoli, aspetta di capire le mosse del club bianconero, alle prese a sua volta con la grana Higuain.

Juventus-Milik, calciomercato: il Newcastle come terzo incomodo?

Il Napoli non vorrebbe cedere Milik agli eterni rivali della Juve, ma dal canto loro i partenopei devono anche considerare il fatto che il polacco va in scadenza di contratto il prossimo anno: ragion per cui, anche laddove arrivasse un’offerta da 25-30 milioni, De Laurentiis sarebbe “costretto” a considerarla, per evitare il rischio di perdere a zero il calciatore il prossimo anno. Questa situazione di empasse potrebbe essere sfruttata dal Newcastle, che nei giorni scorsi aveva effettuato dei sondaggi per Edinson Cavani.

