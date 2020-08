Calciomercato Juventus, ipotesi scambio per un terzino dell’Arsenal

Il calciomercato Juventus sta entrando sempre più nel vivo. I bianconeri cercano rinforzi infatti per la rosa del nuovo tecnico Andrea Pirlo.

Manca ormai davvero pochissimo all’inizio della nuova stagione (la serie A ripartirà il 19 settembre) e l’obiettivo di ogni squadra è quello di andare in ritiro con gran parte della rosa a disposizione. E’ così anche per la Juventus, che sta cercando di piazzare altrove alcuni elementi ma nello stesso tempo sta iniziando a stringere per arrivare ai suoi obiettivi. Giocatori che rientrano nei piani tecnici e tattici del nuovo allenatore.

Uno dei ruoli sui quali la Juve deve intervenire è quello di terzino destro. Zolla di campo che è stata occupata in modo abbastanza positivo da Cuadrado nell’ultima stagione, pur non essendo il colombiano un difensore puro. Si cercano insomma alternative e all’orizzonte potrebbe esserci uno scambio con un importante club della Premier League.

Juventus, scambio Bellerin-Rugani all’orizzonte?

Un nome caldo per la fascia destra è quello di Bellerin, laterale dell’Arsenal. Come rivelato da “Don Balon” e riportato da calciomercato.it, i bianconeri sono interessati al calciatore dei Gunners, la cui valutazione si aggira sui 35 milioni di euro.

Una somma importante, che potrebbe essere abbassata, nel contesto di uno scambio, con l’inserimento di un calciatore bianconero, vale a dire Rugani, che rischia di trovare poco spazio anche con Pirlo, dopo una stagione non certo brillante. Il difensore è valutato attorno ai 15 milioni di euro.

