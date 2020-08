Moise Kean potrebbe tornare alla Juventus. La clamorosa indiscrezione di mercato dà il centroavanti italiano molto vicino ad un ritorno in bianconero

Moise Kean sembra essere vicino ad un clamoroso ritorno in bianconero, l’attaccante italiano molto probabilmente sarebbe l’altro rinforzo offensivo insieme ad Edin Dzeko. Un operazione che vedrebbe coinvolto anche Aaron Ramsey, infatti si sta studiando la formula con l’Everton: prestito biennale o uno scambio con Aaron Ramsey, che ritornerebbe così -nuovamente- in Premier League. La prima idea è però un prestito biennale con obbligo di riscatto da parte dei bianconeri. Un ritorno ufficiale nella squadra che l’ha consacrato a livello internazionale, Moise Kean si appresta a ritornare in bianconero. L’altra ipotesi è uno scambio con Aaron Ramsey, il gallese tornerebbe volentieri nel campionato più congeniale per le sue caratteristiche. Nonostante una buona partenza Ramsey non si è mai realmente abituato ai meccanismi del calcio italiano e un ritorno in Premier guidato da un allenatore come Carlo Ancelotti farebbe contenti sia il giocatore che lo stesso tecnico dell’Everton.

Calciomercato Juventus, vicino il ritorno dell’attaccante

Intanto in Inghilterra sarebbe pronti a cedere l’attaccante italiano e propensi all’ipotesi scambio con Ramsey. Ora la Juventus dovrà agire nell’immediato, così da poter regalare ad Andrea Pirlo il sostituto offensivo ideale dell’ormai probabile Edin Dzeko. Kean conosce perfettamente i meccanismi del calcio italiano e avendo già militato nella Juventus accetterebbe di buon grado il posto di sostituto dell’attacco. Un ritorno gradito sia dal giocatore che dal suo entourage che apprezzerebbe l’idea di ritornare in Serie A, così da valorizzare al meglio le caratteristiche del giovane attaccante. La Vecchia Signora sta cercando di limare tutti i dettagli affinché si possa rendere possibile l’operazione. Intanto in Inghilterra sognano il grande ritorno di Aaron Ramsey, che avrebbe il benestare anche del tecnico italiano Carlo Ancelotti, proprio per le caratteristiche del gallese. Intanto la Juventus di Andrea Pirlo comincia a prendere forma in attesa dell’inizio della nuova stagione.

