Calciomercato Juventus, rispunta un grande nome per l’attacco

Il calciomercato della Juventus vede i bianconeri impegnati a risolvere il nodo dell’attacco. Serve un big per completare il tridente con Ronaldo e Dybala.

La dirigenza bianconera ha nel suo mirino almeno due grandi centravanti, per i quali l’accordo non è lontano ma nello stesso tempo nemmeno vicino perché entrambi attendono le mosse dei rispettivi club. Parliamo ovviamente di Luis Suarez e di Edin Dzeko, centravanti dalle caratteristiche diverse ma accomunati da un possibile futuro a Torino. L’uruguaiano attende la cittadinanza italiana e la possibilità di liberarsi a parametro zero dal Barcellona. Dzeko invece per avere il via libera per la cessione deve prima attendere che la Roma chiuda l’affare Milik, suo erede desisgnato.



LEGGI ANCHE—>Calciomercato Juventus, avviate le pratiche per il passaporto di Suarez

Calciomercato Juventus, Cavani altra opzione

Oltre a Suarez e Dzeko c’è però un altro nome che nelle ultime ore è tornato alla ribalta ed è quello di Edinson Cavani. L’attaccante è attualmente svincolato dopo l’esperienza con il Psg e in Brasile lo danno molto vicino all’accordo con il Gremio, squadra di Porto Alegre. Tuttavia, come riporta Sportmediaset, la Juve avrebbe effettuato un sondaggio esplorativo per tenere comunque aperta la possibilità di portarlo a Torino.

LEGGI ANCHE –>>Calciomercato Juventus, tre giocatori sulla lista delle cessioni

Siamo stati selezionati da Google News come sito accreditato, seguici sempre con un CLICK