Pogba in saldo, la Juventus sta tessendo la sua tela per riaverlo

La Juventus pensa di riprendere Pogba ad un prezzo di saldo rispetto ai 130 milioni richiesti dai Red Devils.Come? Con l’aiuto del solito Mino Raiola.

Secondo quanto riportato da Tuttosport c’è una grossa novità. Dal momento del suo insediamento sulla panchina della Juventus Pirlo ha provato a spingere con la società bianconera per riavere Pogba a Torino. Fra i due, addirittura, ci sarebbe stato anche un contatto con il francese che ha scritto al neo-allenatore bianconero. Il Poplpo si è complimentato per il traguardo raggiunto e gli ha assicurato che la volontà di tornare a Torino non è mai tramontata.

LEGGI ANCHE >>> Cavani di nuovo in orbita Juventus. Se salta Suarez, tocca a lui

La strategia per riprendere Pogba

Un ritorno di Pogba alla Juventus ad oggi è impossibile. Il lockdown, la svalutazione dei prezzi e la crisi economica hanno fatto sì che lo United difendesse il proprio investimento. Paratici e Agnelli sono consapevoli, tanto che hanno preso Arthur. Il futuro è tutto da scrivere, però, perché l’alleato si chiama Mino Raiola. Tra una stagione Pogba andrà in scadenza e, a 29 anni e vista la situazione internazionale, sarà difficile chiedere più di 40 milioni di euro per lo United. E, con un solo anno di contratto rimasto, la Juventus gliene potrebbe proporre uno a cifre più basse (10-12 milioni per 4 anni).

Siamo stati selezionati da Google News come sito accreditato, seguici sempre con un CLICK