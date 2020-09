La Juventus aspetta Suarez e intanto dal Barcellona si parla di una rottura totale fra la Pulce argentina Lionel Messi e l’attaccante uruguaiano

La Juventus sta aspettando il suo numero 9, un centrale offensivo da affiancare a Cristiano Ronaldo e Paulo Dybala. Sono ore calde infatti per la trattativa che dovrebbe portare l’attaccante uruguaiano Luis Suarez dal Barcellona alla Juventus. Ma il bomber del Barca dovrà prima sostenere un esame di italiano per ottenere il passaporto comunitario che gli permetterà, così, di ottenere la cittadinanza italiana. Tempi d’attesa prolungati proprio per questo motivo. Ma stando alle ultime indiscrezioni mercato nei progetti dei blaugrana ci sarebbe proprio la volontà di rompere il rapporto fra Messi e Suarez affinché si possa migliorare la rosa del club del futuro.

LEGGI ANCHE>>>De Laurentiis positivo al coronavirus, tremano i presidenti di Serie A

Calciomercato Juventus, rottura totale fra Messi e Suarez: svolta dalla Liga

Stando infatti alle ultime dichiarazioni provenienti de El Chiringuito’ il Barcellona ritiene fondamentale nella pianificazione dei suoi progetti la rottura del rapporto Messi-Suarez. Una volontà del club per il bene della Pulce argentina. Insomma questa potrebbe essere l’ulteriore conferma di un assist da parte del Barcellona nei confronti di un passaggio di Suarez alla Juventus

LEGGI ANCHE>>>Brozovic alla Juventus, calciomercato: il croato rompe con Conte, vuole i bianconeri

Intanto i bianconeri puntano anche ad una quarta punta, infatti dopo l’arrivo di Saurez potrebbe esserci anche un grande ritorno: Moise Kean si appresta a ritornare nel club dov’è cresciuto dopo un solo anno dalla sua cessione in Premier League all’Everton. Il giovane classe 2000 potrebbe essere il rinforzo in più, il quarto attaccante che potrà essere utilizzato come vero e proprio jolly d’attacco. Opportunità ricercata dallo stesso giocatore che spingerebbe per un ritorno a Torino, visto il poco minutaggio da titolare collezionato in Inghilterra. Ma con un altro attaccante potrebbe, anche, arrivare un centrocampista. Tutte le strade portano a Manuel Locatelli, l’ex Milan piace molto all’allenatore Andrea Pirlo e potrebbe essere il prossimo colpo a mediana. Mentre dalla difesa si punta sempre forte su Hector Bellerin, l’esterno spagnolo piace e viste le sue doti tecniche potrebbe essere molto utile nel contropiede.

Siamo stati selezionati da Google News come sito accreditato, seguici sempre con un CLICK