Suarez alla Juventus, calciomercato: fumata bianca sempre più vicina

Calciomercato Juventus, secondo quanto riportato da Espn la prossima settimana sarà decisiva per il trasferimento dell’attaccante uruguayano in bianconero: il Barcellona è fiducioso sulla buona riuscita dell’operazione

CALCIOMERCATO JUVENTUS BARCELLONA SUAREZ/ La trattativa Suarez-Juventus vivrà nei prossimi giorni un momento cruciale. Secondo quanto riportato da Espn, la prossima settimana potrebbe rappresentare un importante punto di non ritorno per il trasferimento dell’attaccante uruguayano alla corte di Pirlo: il Barcellona conta di chiudere le trattative riguardanti le cessioni del Pistolero alla Juve e di Vidal all’Inter.

Leggi anche–>Allianz Stadium riaperto, la Juventus ci riprova: vuole mille tifosi

Le parti hanno da tempo trovato l’intesa. Al centravanti è stato promesso un contratto triennale da 8 milioni di euro più due di bonus annui, mentre al Barcellona andrebbe una cifra vicina ai 7-8 milioni a mo di buonentrata. Come è risaputo, però, l’ultimo scoglio per la buona riuscita dell’affare è rappresentato dall’ottenimento del passaporto italiano, una vera e propria condicio sine qua non.

Calciomercato Juventus, affare Suarez: fumata bianca nei prossimi giorni?

Tra martedì e mercoledì il Pistolero dovrà sostenere in Italia l’esame di B2, propedeutico all’ottenimento del passaporto. I tempi tecnici ci sarebbero, ma con la burocrazia meglio non scherzare. Il fatto che Koeman non lo abbia convocato per l’amichevole che il Barca dovrà affrontare questa sera, è un ulteriore indizio di mercato. Suarez non rientra più nei progetti del Barca, che farebbe carte false pur di disfarsene.

Leggi anche–>Calciomercato Juventus, via Bernardeschi: scambio con il Barcellona

Tuttavia, la dirigenza bianconera per non trovarsi impreparata sta portando avanti contemporaneamente anche le trattative legate a Dzeko, Morata e Kean. Negli ultimi giorni dall’Inghilterra parlano anche di un sondaggio effettuato per Olivier Giroud, con l’attaccante francese che potrebbe essere acquistato indipendentemente dall’arrivo sotto l’ombra della Mole di Suarez. Questioni di giorni, quindi, e poi questo giro di attaccanti potrebbe avere una sistemazione certa: i tifosi bianconeri sperano che quella entrante sia la settimana giusta per l’arrivo di Suarez…

Siamo stati selezionati da Google News come sito accreditato, seguici sempre con un CLICK