Calciomercato Juventus, cessione possibile al Parma

Il calciomercato della Juventus non solo sarà incentrato sugli acquisti, ma anche sulle cessioni. L’organico di Pirlo è ancora da sfoltire.

Dopo aver lasciato partire Higuain, adesso la Juve deve ancora piazzare qualche big come Khedira e nello stesso tempo deve anche pensare ai giovani. Che sia in prestito o meno, ci sono altri calciatori che la società bianconera sta cercando di piazzare tra serie A e serie B.

Calciomercato Juventus, Nicolussi Caviglia in partenza

Come riporta La Gazzetta dello Sport, per i bianconeri potrebbe esserci a breve una cessione in vista ed è quella del giovane centrocampista Nicolussi Caviglia. Lo scorso anno è stato autore di un buon torneo in B e questo ha attirato su di se le attenzioni di diversi club di serie A. Il calciatore sembrava essere molto vicino ad un accordo con l’Atalanta, ma poi la trattativa è sfumata. E ora sarebbe il Parma ad essere fatto avanti per il mediano, con Liverani pronto a dargli spazio e a farlo crescere in una squadra che comunque mira a qualcosa in più di una semplice salvezza.

