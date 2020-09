Douglas Costa ha festeggiato i suoi 30 anni in maniera davvero speciale, l’esterno brasiliano ha chiesto alla fidanzata di sposarlo.

Visualizza questo post su Instagram 13.09.2020 YES I DO ! ♥️ 💍✨ Un post condiviso da NATHÁLIA FELIX (@nathaliafelix) in data: 13 Set 2020 alle ore 2:18 PDT

Douglas Costa, l’esterno brasiliano bianconero ha compiuto ieri 30 anni. Come regalo il calciatore ha chiesto alla fidanzata Nathalia Felix di sposarlo. A dare l’annuncio la stessa Nathalia su Instagram con tanto di foto con anello e la data in cui ha detto di sì. Un momento decisamente felice per l’esterno della Juventus che in questo momento si sta allenando con la squadra. Ieri nell’amichevole contro il Novara al training center dei bianconeri ha giocato anche lui, regalando una buona prestazione con tanto di assist.

LEGGI ANCHE>>>Kean alla Juventus? Calciomercato: sì, ma ad una condizione…

Juventus, Costa e 30 anni speciali: chiede alla fidanzata di sposarlo

Proprio nella giornata del suo 30esimo compleanno Douglas Costa ha deciso di festeggiare i 30 anni in una maniera davvero speciale, chiedendo alla fidanzata Nathalia di sposarlo. A comunicarlo è stata lei stessa sul proprio profilo Instagram con tanto della foto dell’anello regalatole dal compagno. La data dell’annuncio è proprio la stessa del compleanno di Douglas. Molte congratulazioni e anche una reazione dello stesso calciatore che sotto il post ha commentato con dei cuoricini.

LEGGI ANCHE>>> Pjaca, sul croato si fionda il Genoa. La Juventus ha bisogno di rilanciarlo

Un periodo decisamente positivo per Douglas Costa, ad una settimana prima dell’inizio del campionato. Molto probabilmente l’esterno bianconero, salvo sorprese delle ultime ore rimarrà a Torino anche quest’anno. Ora ad allenare la squadra c’è il maestro della tecnica, Andrea Pirlo che saprà sicuramente gestire al meglio al rosa a disposizione. Douglas saprà farsi trovare pronto e il debutto della nuova stagione si avvicina sempre di più. Domenica sera i bianconeri incontreranno la Sampdoria alle 20:45 nella prima sfida ufficiale di Serie A della nuova stagione. Intanto si aspetta il grande annuncio dell’acquisto del nuovo attaccante, che dovrebbe arrivare, a questo punto, a giorni.

Siamo stati selezionati da Google News come sito accreditato, seguici sempre con un CLICK