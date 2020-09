I bianconeri mettono fretta ai giallorossi, o si chiude subito oppure l’affare rischia di salutare definitivamente. Sono ore calde per l’attaccante.

La questione attaccante sta diventando cruciale in casa bianconera. La Juventus dopo l’ottima prestazione di ieri sera contro la Sampdoria, vinta 3 a 0, ha però dimostrato la necessità di avere una punta là davanti. A confermare questa volontà da parte della squadra è stato il suo allenatore: Pirlo, che intervistato post match ha proprio ribadito la necessità immediata di avere a disposizione una punta autentica: il numero 9 che i bianconeri stanno aspettando, Edin Dzeko. In tal senso i tempi stringono e la Juventus in vista proprio della super sfida della seconda giornata di campionato contro la Roma mette pressing ai giallorossi: O si chiude adesso o salta – del tutto – l’operazione.

Calciomercato, Dzeko alla Juventus: rischia di saltare tutto…

Come sappiamo l’operazione Dzeko è legata indissolubilmente a quella di Milik, entrambi destinati a nuove destinazioni. A mantenere in una situazione di stallo l’operazione sarebbe il Napoli che deve accordarsi con Milik per una serie di pendenze relative allo scorso anno, una cifra di 700.000 euro circa. E la Roma vuole spendere un po’ meno, soprattutto in termini di modalità di pagamento, per abbassare i rischi d’impresa di un investimento da 70 milioni: 26 il costo del cartellino e i restanti 9 lordi per l’ingaggio, moltiplicati, ovviamente, per i cinque anni di contratto con i giallorossi. Ieri Fonseca ha tenuto Dzeko in panchina e lo stesso bosniaco sembrava ormai distante dall’atmosfera giallorossa, il giocatore vuole a tutti i costi la Juventus.

Ma ora la Juventus non può più aspettare, già la prossima sfida di campionato, proprio contro la Roma, dovrà -necessariamente- garantire una punta di ruolo, da poter schierare durante il corso del match, a Pirlo. La Juventus dunque s’impunta, le volontà sono chiare: o si chiude immediatamente o l’operazione può saltare una volta per tutte. Ci saranno certamente ulteriori novità nel corso della settimana.

