Roma-Juventus, mister Pirlo pensa ad una conferma

La Juventus è già al lavoro ovviamente per preparare nel migliore dei modi il prossimo impegno contro la Roma, in programma domenica sera.

Un match nel quale servirà il massimo impegno e la massima concretezza se si vorranno portare a casa tre punti importanti dall’Olimpico. La Roma arriverà a questa sfida arrabbiata dopo aver perso a tavolino il match con il Verona. Fonseca e i suoi ragazzi non possono permettersi un altro passo falso e questa volta in campo dovrebbe esserci anche Edin Dzeko, a lungo obiettivo della Juve prima di scegliere Morata come nuovo centravanti.

LEGGI ANCHE –>Calciomercato Juventus, Emerson Palmieri continua ad essere un obiettivo

Juventus, Pirlo dà fiducia a Frabotta

E’ già iniziato ovviamente il toto-formazione per capire chi sarà della sfida. E c’è sicuramente qualche dubbio da sciogliere per l’allenatore bianconero. Che però, come sottolinea anche Tuttosport, dovrebbe ripartire dalla sorpresa Frabotta a sinistra. L’esterno classe 1999 dell’Under 23, che ha giocato titolare contro la Sampdoria, dovrebbe essere riproposto nuovamente dal primo minuto. La sua prestazione è stata positiva, e visto l’infortunio di Alex Sandro e un De Sciglio sul mercato, non è affatto da escludere che contro i giallorossi sia ancora lui a scendere in campo. Così però come non è da escludere che prima della chiusura del calciomercato possa arrivare a Torino un nuovo esterno sinistro.



LEGGI ANCHE –>Juventus, l’ex allenatore bianconero è pronto per la Roma