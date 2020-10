Ferencvaros Juventus, la scheda dell’avversaria in Champions League

La Juventus è stata inserita nel gruppo H della fase a gironi di Champions League dove come avversaria si ritroverà il Ferencvaros

La squadra ungherese sembra sulla carta ad essere la cenerentola di questo gruppo, ma in ogni caso la Juventus non dovrà commettere l’errore di prendere sotto gamba l’impegno contro questa formazione che con pieno merito si è fatta largo tramite i preliminari e ora è pronta a giocarsi le sue chance. Nello stesso gruppo ci saranno anche il Barcellona e la Dinamo Kiev, pronte a duellare per ottenere il pass al turno successivo.

LEGGI ANCHE — Juventus, il sorteggio della fase a gironi di Champions League

Juventus, Rebrov alla guida del Ferencvaros

L’allenatore del Ferencvaros è un ex attaccante della Dinamo Kiev, oggi 46enne, Sergej Rebrov. E’ uno degli artefici degli ultimi successi della formazione ungherese. Nella rosa non ci sono grandi nomi, è chiaro che la differenza anche di budget rispetto alle altre squadre di Champions League potrebbe farsi sentire. La sua squadra gioca con un 4-3-3 che mette in risalto, un po’ anche come la Dinamo Kiev, le qualità degli esterni offensivi. Zubkov è uno dei giocatori più importanti della squadra, a centrocampo Somalia e Siger sono chiamati a dare sostanza e protezione alla difesa, oltre che provare a innescare il tridente. In difesa c’è il capitano, Lovrensics, che è uno degli elementi più esperti della rosa e calciatore con un buon curriculum. Attenzione però massima attorno all’esterno sinistro Nguen, kenioto di nascita ma danese di nazionalità, elemento con velocità e tecnica.