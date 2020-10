Juventus-Napoli potrebbe non giocarsi: ecco perché

La Juventus potrebbe non giocare la sua partita contro il Napoli in programma domenica sera, big match della terza giornata.

A bloccare la squadra partenopea è stata la Regione Campania che – come riporta Sportmediaset – ha fatto sì che il Napoli non partisse verso Torino in serata. Questo è stato deciso dopo che un altro giocatore della squadra di Gattuso, ovvero Elmas, è stato trovato positivo al Covid-19 dopo Zielinski e un collaboratore tecnico.

Juventus, il Napoli non è partito per Torino

Juventus-Napoli dunque è a forte rischio ed è molto probabile che il match non venga disputato a questo punto. Il Napoli sarebbe dovuto partire in serata da Capodichino verso la città piemontese ma ora non partirà nemmeno domani mattina. Tuttavia la squadra azzurra non rischia un ko a tavolino poiché la decisione di non far partire i calciatori è stata presa dall’Asl Napoli1. Ancora una volta dunque il Coronavirus potrebbe scombussolare i piani del calcio italiano.