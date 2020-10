Diretta Live di Dinamo Kiev Juventus: seguiremo insieme le azioni salienti dalla partita delle 18:55, valevole per i gironi di UCL.

Dinamo Kiev Juventus Diretta Live/ Un match da non sbagliare. Dopo il passo falso in campionato contro il Crotone, la Juventus di Andrea Pirlo ha tutta l’intenzione di guadagnare tre punti importanti nell’esordio assoluto del tecnico in Uefa Champions League. Impegno da non sottovalutare soprattuto in una trasferta così complessa come quella di Kiev. Alla guida della squadra ucraina c’è una vecchia conoscenza del calcio italiano Mircea Lucescu. Juventus concentratissima per fare bene nella prima partita valida per il girone di Uefa Champions League.

Dinamo Kiev Juventus, la Diretta Live della gara di Champions League

Una sfida non facile che purtroppo dovrà fare a meno della presenza del campionissimo Cristiano Ronaldo fuori per la positività riscontrata al Virus. Il portoghese, che attualmente è in isolamento per guarire dalla positività al Covid 19 ( sebbene asintomatico) salterà questo di Champions con la speranza di giocare la super sfida contro l’eterno rivale Lionel Messi, sempre in Champions League. In attacco Pirlo sceglie di confermare Kulusevski e Morata, affianco ai quali agirà Federico Chiesa, che fa il suo esordio con la maglia della Juventus in ambito europeo e Cuadrado come altro laterale tutto campo. Dal primo minuto giocherà anche il ritrovato Aaron Ramsey, mentre in difesa si ritorna con i tre: tridente difensivo formato da Bonucci, Chiellini e Danilo.