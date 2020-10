Juventus, in Champions il Barcellona senza un big

By

La Juventus ha superato con una ottima prova la Dinamo Kiev nell’esordio di questa edizione della Champions League.

Un successo meritato ma molto sudato per la squadra di Andrea Pirlo, che è uscita alla distanza e che è riuscita a far suoi i tre punti soprattutto grazie ad Alvaro Morata. E’ stato infatti il centravanti spagnolo il grande protagonista della sfida, con la doppietta che ha steso gli ucraini a domicilio. Ora per i bianconeri un nuovo impegno di campionato prima di pensare nuovamente alla Champions e all’avversario più ostico, il Barcellona.

