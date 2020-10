il giornalista Fabio Ravezzani non è convinto delle idee tattiche del nuovo allenatore, in un post Twitter si è espresso sulla questione

Juve davvero deludente. Manca Cr7, sí, ma il dominio Barca è imbarazzante. Bene Morata, Cuadrado e la difesa, a parte Demiral. Male Kuku, Dybala, e il centrocampo. Tatticamente non riesce nulla a Pirlo. Fossi in Agnelli penserei ad Allegri in tempi brevissimi se va avanti così.

Fabio Ravezzani si è espresso sul nuovo tecnico della Juventus, Andrea Pirlo. In un tweet sul proprio profilo il giornalista esprime la propria amarezza per la scelta del nuovo mister a cui la squadra non sembra applicare al meglio le sue idee tattiche. Il primo big match di Andrea Pirlo come allenatore in Champions League è risultato abbastanza fallimentare. Juventus nettamente battuta dal Barcellona che l’ha surclassata sul campo, ma c’è comunque da ribadire le tante assenze nella rosa del maestro. Ma nonostante la superiorità dei blaugrana sia apparsa evidente, lo sono, per Ravezzani, anche le difficoltà dei bianconeri ad esprimere un certo tipo di gioco, ammesse poi anche dallo stesso Pirlo.

Calciomercato Juventus, Pirlo bocciato: “Agnelli deve ripensarci”

Pirlo gode ancora di forte stima della dirigenza e della società che l’ha scelto e voluto come tecnico della rinascita, ma questa stima potrebbe esaurirsi qualora i bianconeri non riuscissero a raggiungere i risultati prestabiliti. La sua posizione sarebbe già a rischio e secondo il giornalista Fabio Ravezzani, che sul proprio profilo Twitter scrive: “Il presidente Agnelli farebbe bene a correre ai ripari. Tatticamente non riesce nulla a Pirlo. Juventus davvero deludente, a me sembra che la cifra tecnica del centrocampo sia enormemente più bassa rispetto agli ultimi anni”.

