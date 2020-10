Cristiano Ronaldo, il ritorno del Re. La Juventus comunica l’esito del tampone

Cristiano Ronaldo è guarito dal Coronavirus e si candida a giocare dal 1′ nel match contro lo Spezia domenica pomeriggio. Pirlo sorride.

E’ la notizia che il mondo Juventus stava aspettando. Cristiano Ronaldo, che già era privo di sintomi di Covid-19, adesso non è neppure più positivo. Il Re, sua Maestà bianconera, è pertanto guarito dal Coronavirus ed è pronto a riprendersi il trono che gli spetta in Serie A e in Europa. Inutile evidenziare come Pirlo sia il più contento di tutti e come adesso il grado di carattere ed esperienza in campo lieviti clamorosamente. A comunicare l’esito dell’ultimo tampone è stata la Juventus. «Dopo 19 giorni, CR7 è risultato negativo al coronavirus. Ha effettuato il controllo con test diagnostico (tampone) per il Covid 19. L’esame ha dato esito negativo. Il giocatore dopo 19 giorni è pertanto guarito e non più sottoposto al regime di isolamento domiciliare».

