Juventus, Padovan bacchetta i bianconeri: ““Scelta Pirlo una porcheria. Rircorda la situazione con Delneri”

Juventus, Padovan bacchetta i bianconeri, la scelta di Pirlo secondo il giornalista è senza senso logico, anzi, una vera “porcheria” che ricorda il caso Del Neri. In un sondaggio di Calciomercato.it vengono riportare proprio le parole dette dal giornalista nei confronti della scelta della dirigenza bianconera di ricominciare partendo da Pirlo. Infatti, intervistato a Radio Radio Lo Sport, Giancarlo Padovan non ha usato troppi giri di parole per definire l’operato di Pirlo e la scelta che l’ha portato a diventare il nuovo tecnico bianconero.

Juventus, Padovan bacchetta i bianconeri: “Una porcheria senza senso…”

Nell’intervista Padovan si è espresso sull’operato della dirigenza bianconera che ha deciso di esonerare Sarri e scegliere Pirlo come suo sostituto, ecco le sue parole: “Non era difficile prevedere che avrebbe fatto male. Certo, ha bisogno di tempo. Ma alla Juventus non ti danno tutto questo tempo”. È chiaro che la società deve sostenerlo. Mi pare però che in questo momento non ci sia né Pirlo né la società”.