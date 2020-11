Infortunio Ramsey, Ferencvaros Juventus: ecco cosa è successo

Ferencvaros Juventus, infortunio Ramsey: il gallese costretto al forfait

Infortunio Ferencvaros Juventus/ Brutte notizie per la Juventus, con Ramsey che è costretto ad uscire per infortunio al 47′ minuto di gioco. Non si sa ancora con certezza l’esito del forfait del gallese, con il calciatore che molto probabilmente sarà costretto ad effettuare altri esami strumentali per verificare l’entità dell’infortunio. Al posto del centrocampista ex Arsenal, spazio a McKennie.

