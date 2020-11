Juventus, continua il braccio di ferro con Khedira: è separato in casa

Calciomercato, la Juventus e Khedira sono sempre più distanti: il centrocampista tedesco ha rifiutato ogni proposta di buonuscita, e ora è costretto a vivere da separato in casa, nonostante continui regolarmente ad allenarsi

Calciomercato Juventus Khedira/ A più riprese Sami Khedira è stato a un passo dall’addio. La scelta della Juventus di ringiovanire la rosa e di risparmiare sensibilmente sugli ingaggi più onerosi avevano spinto Fabio Paratici a proporre all’ex centrocampista del Real Madrid di risolvere consensualmente il contratto in scadenza il prossimo anno. I bianconeri si erano addirittura dichiarati pronti a versare al centrocampista circa il 50 per cento dell’ammontare del suo stipendio, ma il mediano ha detto no, preferendo vivere quelli che a meno di clamorose sorprese saranno gli ultimi anni della sua esperienza torinese, da vero e proprio separato in casa.

Secondo quanto riportato da calciomercato.com, il destino di Khedira appare ormai segnato: sebbene continui regolarmente ad allenarsi con il gruppo, puntualmente non viene convocato da Andrea Pirlo per le partite in programma. Una scelta chiara della dirigenza, che potrebbe spingere il giocatore a chiudere anzitempo questa lenta agonia: da qui a gennaio c’è tempo per l’eventuale inserimento di qualche club…