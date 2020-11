Juventus, tre calciatori chiamati in nazionale azzurra

Tre calciatori della Juventus sono stati convocati nella nazionale di Roberto Mancini per gli impegni di novembre della nazionale azzurra.

Come al solito la formazione bianconera ha visto dei suoi calciatori convocati per le prossime partite della rappresentativa italiana. Ovvero il difensore Bonucci e gli esterni offensivi Chiesa e Bernardeschi. Come si legge sul sito della Figc, sono ben 41 i calciatori chiamati dal ct per le partite contro Estonia, Polonia e Bosnia. Prima chiamata per Calabria e Pessina. Ci sarà insomma l’opportunità per il selezionatore anche di fare esperimenti e valutazione in ottica Europei.

Juventus, ecco i convocati di Roberto Mancini per gli impegni dell’Italia