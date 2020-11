Juventus, senti De Sciglio: “Ecco perché ho scelto il Lione”

Le dichiarazioni di Mattia De Sciglio al canale ufficiale del club francese, che spiegano il motivo della scelta di trasferirsi in Ligue 1.

De Sciglio Juventus/ Nella penultima frenetica giornata di calciomercato si è concluso il trasferimento di Mattia De Sciglio al Lione, con la formula del prestito. Soluzione che ha garantito ai bianconeri di liberarsi di circa 7 milioni lordi annui. Sui motivi della scelta che hanno spinto il terzino ex Milan ad accettare la corte della squadra di Garcia, ha parlato proprio De Sciglio in un’intervista rilasciata sul sito ufficiale del club francese. Tra i tanti temi toccati, anche il mancato approdo al Paris Saint Germain:

“Non conosco con certezza il motivo per il quale non sia andato al Psg, ma posso dire che i due club non riuscirono a trovare l’accordo e la trattativa saltò. Ringrazio il Lione per aver puntato con forza su di me, dandomi grande fiducia. Questa è stata la chiave che mi ha spinto ad accettare la formula del prestito: ero desideroso di provare un’esperienza fuori dall’Italia.