Depay alla Juventus, calciomercato: sfida al Milan e 50 mln sul piatto

Calciomercato Juventus, Memphis Depay rappresenta uno degli obiettivi della Vecchia Signora, dal momento che non è ancora fatta per il trasferimento dell’olandese al Barcellona

Calciomercato Juventus Depay Milan Roma/ Il trasferimento di Memphis Depay al Barcellona sembrava a un passo dal concretizzarsi. L’attaccante francese, infatti, era stato individuato dal patron dei blaugrana Bartomeu come l’attaccante ideale per sostituire Luis Suarez, passato all‘Atletico Madrid dopo aver rescisso con il club spagnolo. La trattativa con il Lione era stata impostata sulla base di un prestito oneroso con obbligo di riscatto fissato a 50 milioni di di euro. Fino agli ultimi giorni della sessione estiva di calciomercato, d’altronde, la fumata bianca era davvero a un passo.

L’affare però è clamorosamente saltato, dal momento che il Barcellona ha scelto di puntare su Leo Messi come falso neve. Ne sa qualcosa la Juventus, che contro gli spagnoli nel match di Champions ha faticato e non poco a contenere le scorribande della pulce argentina. Depay, quindi, è nuovamente sul mercato, e sebbene il suo nome resti in maniera importante nell’orbita del Barca, va segnalato anche l’interessamento di tre squadre italiane, tra le quali la Juventus e il Milan.